Térouanne (ENGIE Italia): "Protagonisti della transizione in Italia" (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr. - (Adnkronos) - “Negli ultimi anni abbiamo investito molto in energie verdi e oggi abbiamo l'obiettivo di aumentare la capacità dei nostri impianti rinnovabili in Italia da circa 500MW attuali fino a oltre 1 GW, entro i prossimi anni. Vogliamo continuare a sviluppare progetti greenfield sul territorio, sia in ambito eolico sia agro-fotovoltaico, investendo in asset già operativi e in progetti autorizzati, abbinandoli a sistemi di stoccaggio dell'energia che produciamo. ENGIE è tra i Protagonisti della transizione energetica in Italia e l'innovativo progetto con Amazon in ambito agro-fotovoltaico ne è la conferma". Così Damien Térouanne, Ceo di ENGIE Italia. "Guardiamo con ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr. - (Adnkronos) - “Negli ultimi anni abbiamo investito molto in energie verdi e oggi abbiamo l'obiettivo di aumentare la capacità dei nostri impianti rinnovabili inda circa 500MW attuali fino a oltre 1 GW, entro i prossimi anni. Vogliamo continuare a sviluppare progetti greenfield sul territorio, sia in ambito eolico sia agro-fotovoltaico, investendo in asset già operativi e in progetti autorizzati, abbinandoli a sistemi di stoccaggio dell'energia che produciamo.è tra ienergetica ine l'innovativo progetto con Amazon in ambito agro-fotovoltaico ne è la conferma". Così Damien, Ceo di. "Guardiamo con ...

Advertising

TV7Benevento : Térouanne (ENGIE Italia): 'Protagonisti della transizione in Italia'... - lifestyleblogit : Térouanne (ENGIE Italia): 'Protagonisti della transizione in Italia' - - fisco24_info : Térouanne (ENGIE Italia): 'Protagonisti della transizione in Italia': “Negli ultimi anni abbiamo investito molto in… - ENGIEitalia : #PiùSiamoMenoPesiamo Damien Térouanne, CEO ENGIE Italia: '#EfficienzaEnergetica - Esistono meccanismi di supporto e… - ENGIEitalia : #PiùSiamoMenoPesiamo Damien Térouanne, CEO ENGIE Italia: 'Oltre alle #Rinnovabili è essenziale anche l'… -

Ultime Notizie dalla rete : Térouanne ENGIE ENGIE, il nuovo progetto agro - fotovoltaico - Qui la conferenza stampa domani alle 10.30 RICHIEDI IL TUO ACCREDITO STAMPA AGENDA Vannia Gava, Sottosegretario di Stato per la transizione ecologica, MITE Nello Musumeci, Presidente Regione Sicilia Damien Térouanne, CEO ENGIE Italia Giorgio ...

ENGIE, il nuovo progetto agro - fotovoltaico RICHIEDI IL TUO ACCREDITO STAMPA AGENDA Vannia Gava, Sottosegretario di Stato per la transizione ecologica, MITE Nello Musumeci, Presidente Regione Sicilia Damien Térouanne, CEO ENGIE Italia Giorgio ...

Térouanne (ENGIE Italia): "Protagonisti della transizione in Italia" latinaoggi.eu RICHIEDI IL TUO ACCREDITO STAMPA AGENDA Vannia Gava, Sottosegretario di Stato per la transizione ecologica, MITE Nello Musumeci, Presidente Regione Sicilia Damien, CEOItalia Giorgio ...RICHIEDI IL TUO ACCREDITO STAMPA AGENDA Vannia Gava, Sottosegretario di Stato per la transizione ecologica, MITE Nello Musumeci, Presidente Regione Sicilia Damien, CEOItalia Giorgio ...