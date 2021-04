Tennis, Jannik Sinner: “Sono contento della top-20, ma c’è tanto lavoro da fare. Contro Bautista Agut sarà molto dura” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Buona la prima per Jannik Sinner. L’azzurrino vince in maniera convincente il suo match di 2° turno dell’ATP 500 di Barcellona Contro il bielorusso Egor Gerasimov e si qualifica per gli ottavi di finale dove lo attende lo spagnolo Roberto Bautista Agut. 6-3 6-2 lo score dell’altoatesino, sempre in Controllo del match Contro Gerasimov, dando sfoggio non solo di colpi potenti, ma anche di alcune variazioni sul tema. Un aspetto su cui Jannik sta lavorando con Riccardo Piatti e il resto dello staff per arricchire sempre di più il proprio bagaglio tecnico. Un match, poi, significativo per Sinner, essendo stato il primo disputato da top-20 nel ranking ATP. “Ovviamente è un ottimo risultato, ma per me al momento non è così importante“, le ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 aprile 2021) Buona la prima per. L’azzurrino vince in maniera convincente il suo match di 2° turno dell’ATP 500 di Barcellonail bielorusso Egor Gerasimov e si qualifica per gli ottavi di finale dove lo attende lo spagnolo Roberto. 6-3 6-2 lo score dell’altoatesino, sempre inllo del matchGerasimov, dando sfoggio non solo di colpi potenti, ma anche di alcune variazioni sul tema. Un aspetto su cuista lavorando con Riccardo Piatti e il resto dello staff per arricchire sempre di più il proprio bagaglio tecnico. Un match, poi, significativo per, essendo stato il primo disputato da top-20 nel ranking ATP. “Ovviamente è un ottimo risultato, ma per me al momento non è così importante“, le ...

