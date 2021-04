Tennis, Fognini ci ricasca: insulta giudice sedia e viene squalificato (Di mercoledì 21 aprile 2021) Risultato inatteso per Fabio Fognini, che incassa una delusione terribile al debutto nel torneo Atp di Barcellona Leggi su itasportpress (Di mercoledì 21 aprile 2021) Risultato inatteso per Fabio, che incassa una delusione terribile al debutto nel torneo Atp di Barcellona

Advertising

bornjuventino : RT @Eurosport_IT: ?? Clamoroso a Barcellona: Fognini squalificato per 'verbal abuse' #BCNOpenBS #EurosportTENNIS #Fognini - CacaceMercury : @fabiofogna ma dico io perché? Potenzialmente saresti da top ten in maniera permanente. Stai buttando nel cesso una… - sebajuliob : RT @sportface2016: #AtpBarcelona 2021: #Fognini squalificato per presunte frasi ingiuriose, vittoria a #ZapataMiralles - sportface2016 : #AtpBarcelona 2021: #Fognini squalificato per presunte frasi ingiuriose, vittoria a #ZapataMiralles - SerLongo : RT @Eurosport_IT: ?? Clamoroso a Barcellona: Fognini squalificato per 'verbal abuse' #BCNOpenBS #EurosportTENNIS #Fognini -