Temptation Island | Valeria Liberati e Ciavy non si sposano?

Solo poco tempo fa Valeria Liberati, ex protagonista di Temptation Island, aveva smentito categoricamente la possibilità di sposarsi con il suo attuale ragazzo Ciavy Maliokapis. Dopo alcune settimane però, tramite le sue stories di Instagram, spunta un nuovo dettaglio che farebbe presagire un cambio di idea. Scopriamo insieme che cosa ne pensa adesso Valeria sul matrimonio. Valeria Liberati è una delle protagoniste più seguite e amate dopo la sua partecipazione

