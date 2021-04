Tempesta d'amore, anticipazioni 21 aprile: una clamorosa rivelazione (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il castello di bugie di Steffen ha le ore contate, come attestano le anticipazioni di Tempesta d'amore di oggi, mercoledì 21 aprile. Amelie, infatti, dispiaciuta nel vedere Tim soffrire per Franzi, ha deciso di dirgli tutta la verità sulle malefatte di Baumgartner sia sull'incidente del sidro sia sulla sostanza eccitante che il ragazzo ha somministrato di nascosto alla fidanzata per alterarne l'aggressività. Il giovane Saalfeld sarà sconvolto e affronterà il cugino sollecitandolo a dire tutto a Franzi, ma quando il figlio di Linda si ritroverà di fronte alla fidanzata cercherà in tutti i modi di convincerla della propria innocenza spiegandole che è stata Amelie a drogarla per gelosia. Tuttavia, la Limbach saprà come dimostrare la verità... Intanto, Christoph è riuscito ad ottenere la prima parte di un video che ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il castello di bugie di Steffen ha le ore contate, come attestano ledid'di oggi, mercoledì 21. Amelie, infatti, dispiaciuta nel vedere Tim soffrire per Franzi, ha deciso di dirgli tutta la verità sulle malefatte di Baumgartner sia sull'incidente del sidro sia sulla sostanza eccitante che il ragazzo ha somministrato di nascosto alla fidanzata per alterarne l'aggressività. Il giovane Saalfeld sarà sconvolto e affronterà il cugino sollecitandolo a dire tutto a Franzi, ma quando il figlio di Linda si ritroverà di fronte alla fidanzata cercherà in tutti i modi di convincerla della propria innocenza spiegandole che è stata Amelie a drogarla per gelosia. Tuttavia, la Limbach saprà come dimostrare la verità... Intanto, Christoph è riuscito ad ottenere la prima parte di un video che ...

