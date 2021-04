Teatro Trianon Viviani | giovedì 22 aprile presentazione del nuovo spettacolo di Roberto De Simone

(Di mercoledì 21 aprile 2021)Deha realizzato loOpera tra pupi, sceneggiata e Belcanto”:22la. Domani,22, alle 12, si terrà nella conferenza stampa didelloOpera – tra pupi, sceneggiata e Belcanto diDe. L’incontro sarà anche trasmesso in

Advertising

FabianaP79 : Link per guardare gratuitamente #Maldestro in concerto al teatro Trianon Viviani di Napoli: Live stasera alle ore 2… - delia_cultura : RT @teatroTrianon: Tutto lo staff del teatro Trianon Viviani fa i suoi migliori auguri di buon compleanno a Marisa Laurito. Sempre creativ… - teatroTrianon : Tutto lo staff del teatro Trianon Viviani fa i suoi migliori auguri di buon compleanno a Marisa Laurito. Sempre cr… - antonellaa262 : Ultimo appuntamento del Trianon Viviani. Il ritorno del cantautore Maldestro nel teatro di Forcella con il viaggio… - infocampania : NAPOLI - MERCOLEDì SI CHIUDE LA RASSEGNA 'SUONI CONTRO MURI' DEL TEATRO TRIANON VIVIANI -

Ultime Notizie dalla rete : Teatro Trianon

Napoli da Vivere

Giovedì 22 aprile , alle 12 , si terrà nelViviani la conferenza stampa di presentazione dello spettacoloOpera " tra pupi, sceneggiata e Belcanto di Roberto De Simone . L'incontro sarà anche trasmesso in diretta ...EgoSistema sarà trasmesso in streaming (gratuito) sul sito, teatrotrianon.org, e la pagina Facebook, facebook.com/teatrotrianon, delViviani " ildella Canzone napoletana e anche ...La rassegna Suoni contro muri del Trianon Viviani si conclude con un concerto speciale, una sorta di “bonus track”, che vede protagonista il cantautore Maldestro in un viaggio musicale introspettivo.Giovedì 22 aprile, alle 12.00, si terrà nel teatro Trianon Viviani la conferenza stampa di presentazione dello spettacolo “Trianon Opera – tra pupi, sceneggiata e Belcanto” di Roberto De Simone. L’inc ...