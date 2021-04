Teatro | Kledi Kadiu | “D’accordo con Palombelli | Stato acquisti il 50% dei posti non paganti”

(Di mercoledì 21 aprile 2021) “Con la riapertura dei teatri finalmente possiamo vedere la luce in fondo al tunnel. Ma non sono così ottimista. I piccoli teatri con una capienza del 50% non possono farcela. Condivido la proposta di Barbara, più volte espressa nel suo programma su Retequattro, che lol’altro 50% deinon”. E’ quanto ha dichiarato all’Adnkronos il coreografo e insegnantesulla riapertura dei teatri il 26 aprile. Ed ha aggiunto: “si tratta indubbiamente di una notizia importante, ma lo ripeto senza il sold out, soprattutto i piccoli teatri non possono farcela. La vera luce la rivedremo quando finalmente si ritornerà alla normalità, con la fine della pandemia”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Teatro Kledi

Adnkronos

E' l'appello rivolto al governo dal ballerino e insegnante di danza, volto noto dele della tv,Kadiu , attraverso l'Adnkronos, per la riapertura delle scuole di danza. Ed aggiunge...Veronica insegna nella scuola del collegaKadiu, diventando una coreografa per, musica e televisione. La Peparini cura diversi show del Cirque du Soleil; coreografa i tour Alla mia età ..."Con la riapertura dei teatri finalmente possiamo vedere la luce in fondo al tunnel. Ma non sono così ottimista. I piccoli teatri con una capienza del 50% non possono farcela. Condivido la proposta di ...Kledi Kadiu, noto semplicemente come Kledi (Tirana, 7 aprile 1974), è un ballerino, insegnante e attore albanese naturalizzato italiano ...