**Teatro: è morta Tempest Storm, leggendaria star del burlesque** (2) (Di mercoledì 21 aprile 2021) (Adnkronos) – Il volto incorniciato da una massa di capelli rossi, dotata di una prorompente avvenenza fisica abbinata ad un non comune senso della scena, con il nome d'arte di Tempest Storm nel 1956 era diventata la performer di burlesque più pagata della storia, con un contratto da 100.000 dollari all'anno, con esibizioni tra la California e il Nevada e presenza fissa sui palcoscenici di Las Vegas. Intorno alla fine degli anni '50 i suoi seni ("moneymakers", macchine per far soldi, come vennero definiti dalla stampa popolare americana) furono assicurati presso i Lloyd di Londra per la cifra di un milione di dollari. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

