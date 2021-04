“Taxi Driver”: Rkomi guida il nuovo album (Di mercoledì 21 aprile 2021) Dopo due anni di assenza Rkomi torna con il nuovo album “Taxi Driver” in uscita il 30 aprile. Nell’album troveremo molti duetti e solo tre pezzi in cui è solista. Un album ricco di collaborazioni senza precedenti? “Taxi Driver” di Rkomi è il titolo del nuovo album in uscita il 30 aprile per Island Records. Il disco è stato anticipato nei giorni scorsi dal singolo “Ho spento il cielo” con Tommaso Paradiso. Per Mirko Martorana, classe 1994, si tratta del quinto album dopo L’EP Daisen Sollen (2016, certificato disco d’oro), il debutto sotto major con Io in terra (2017, disco di platino), Ossigeno Ep (2018) e Dove gli occhi non arrivano, uscito nel 2019 e ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 21 aprile 2021) Dopo due anni di assenzatorna con il” in uscita il 30 aprile. Nell’troveremo molti duetti e solo tre pezzi in cui è solista. Unricco di collaborazioni senza precedenti? “” diè il titolo delin uscita il 30 aprile per Island Records. Il disco è stato anticipato nei giorni scorsi dal singolo “Ho spento il cielo” con Tommaso Paradiso. Per Mirko Martorana, classe 1994, si tratta del quintodopo L’EP Daisen Sollen (2016, certificato disco d’oro), il debutto sotto major con Io in terra (2017, disco di platino), Ossigeno Ep (2018) e Dove gli occhi non arrivano, uscito nel 2019 e ...

Advertising

tvttotorna : @aldp__ @seavessiuncuore ma chi ha detto nulla? e comunque ok parli di evoluzione artistica da dove gli occhi non a… - tvttotorna : @mascheradicolpe penso che per il concept di taxi driver ci possano stare tutti i feat e sono sicurissima che non d… - edblackcoffee : ???Happy pub date a «Last Taxi Driver» di @lee_durkee! «'Last Taxi Driver' è imprevedibile, commovente e fa scoppi… - nicomanetta1 : Spaccio: cinque nei guai con l’operazione Taxi driver - Il Giorno #taxi #NoUber - basicleoo : RT @perchetendenza: 'Rkomi': Perché ha rivelato la tracklist del suo nuovo album 'Taxi Driver', in uscita il 30 aprile -

Ultime Notizie dalla rete : Taxi Driver 'Taxi driver 2021', un'altra operazione antidroga a Sondrio Fermato per un controllo si dà alla fuga, arrestato con la droga destinata ai giovani di Sondrio 2 marzo 2021 Cocaina ed eroina in tasca, arrestato giovane sondriese 2 aprile 2021

Sul taxi di Rkomi salgono tutti gli ospiti del suo nuovo album Rkomi , per annunciare gli artisti ospiti del suo nuovo album ' Taxi Driver ', ha fatto un video in cui li ha fatti salire in macchina come se fossero dei clienti, mentre lui è alla guida proprio come un tassista. Il disco è stato anticipato da ' Ho spento il ...

Spaccio: cinque nei guai con l’operazione Taxi driver IL GIORNO Spaccio: cinque nei guai con l’operazione Taxi driver Ognuno di loro aveva il compito di piazzare la droga a un tipo di clientela diverso, i due ventenni si occupavano dei ragazzi mentre gli altri rifornivano gli adulti. Il capo era G.G. che tirava le fi ...

Sul taxi di Rkomi salgono tutti gli ospiti del suo nuovo album Rkomi, per annunciare gli artisti ospiti del suo nuovo album “ Taxi Driver ”, ha fatto un video in cui li ha fatti salire in macchina come se fossero dei clienti, mentre lui è alla guida proprio come ...

Fermato per un controllo si dà alla fuga, arrestato con la droga destinata ai giovani di Sondrio 2 marzo 2021 Cocaina ed eroina in tasca, arrestato giovane sondriese 2 aprile 2021Rkomi , per annunciare gli artisti ospiti del suo nuovo album '', ha fatto un video in cui li ha fatti salire in macchina come se fossero dei clienti, mentre lui è alla guida proprio come un tassista. Il disco è stato anticipato da ' Ho spento il ...Ognuno di loro aveva il compito di piazzare la droga a un tipo di clientela diverso, i due ventenni si occupavano dei ragazzi mentre gli altri rifornivano gli adulti. Il capo era G.G. che tirava le fi ...Rkomi, per annunciare gli artisti ospiti del suo nuovo album “ Taxi Driver ”, ha fatto un video in cui li ha fatti salire in macchina come se fossero dei clienti, mentre lui è alla guida proprio come ...