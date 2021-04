Tabellone Wta Stoccarda 2021 | accoppiamenti e risultati Presenti Barty e Halep

Leggi su sportface

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Ilprincipale del Wta 500 di, evento che beneficerà della partecipazione di atlete del calibro di Ashleigh, Simonae Sofia Kenin, un trio di campionesse Slam.interessanti e sfide da non perdere, con Karolina Pliskova con voglia di riscatto e in evidenza, opposta all’esordio a Tamara Korpatsch. Nessuna italiana in main draw, ma da segnalare la presenza di Elina Svitolina, quarta testa di serie. Di seguito i, aggiornati turno per turno.WTA 500PRIMO TURNO (1)bye Siegemund b. (Q) Barthel 6-4 3-6 6-1 Ostapenko vs (Q) Voegele (6) Ka. Pliskova b. (LL) Korpatsch 7-5 3-6 6-3 (4) Svitolina bye Kerber vs (LL) ...