Tabellone Atp Belgrado 2021 | accoppiamenti e risultati Presenti Djokovic e Berrettini

Il Tabellone principale dell'Atp 250 di Belgrado 2021, evento denominato 'Serbia Open' e in scena dal 19 al 25 aprile. Il padrone di casa Novak Djokovic rappresenta la testa di serie numero 1 del torneo e usufruirà di un bye al primo turno, così come Matteo Berrettini, Aslan Karatsev e Dusan Lajovic. Oltre il già citato Berrettini, Presenti inoltre gli azzurri Stefano Travaglia e Marco Cecchinato. Grande chance di riscatto per il numero 1 d'Italia, non esattamente al massimo della propria condizione fisica. Di seguito tutti gli accoppiamenti e risultati aggiornati dell'evento serbo. Tabellone PRINCIPALE ATP 250 Belgrado 2021 SECONDO TURNO (1) Djokovic b. Kwon 6-1

