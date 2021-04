Superlega, uno tsunami che travolge il calcio europeo (Di mercoledì 21 aprile 2021) La Superlega annunciata da 12 grandi club europei è lo scisma più lacerante nella storia della palla rotonda, uno strappo totale, roba da guerra secessione Il pallone rotola via verso l’ignoto. La Superlega annunciata da 12 grandi club europei (Milan, Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Barcellona, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid e Tottenham) è infatti lo scisma più lacerante nella storia della palla rotonda, uno strappo totale, roba da guerra secessione. I campionati nazionali, le competizioni continentali e i tornei tra le nazionali rischiano di venire sconquassati. Una Davos del pallone che ribalta il principio di competizione aperta e fondata sul merito e che sta letteralmente terremotando le istituzioni del calcio europeo. Le leghe nazionali, le federazioni, ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 21 aprile 2021) Laannunciata da 12 grandi club europei è lo scisma più lacerante nella storia della palla rotonda, uno strappo totale, roba da guerra secessione Il pallone rotola via verso l’ignoto. Laannunciata da 12 grandi club europei (Milan, Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Barcellona, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid e Tottenham) è infatti lo scisma più lacerante nella storia della palla rotonda, uno strappo totale, roba da guerra secessione. I campionati nazionali, le competizioni continentali e i tornei tra le nazionali rischiano di venire sconquassati. Una Davos del pallone che ribalta il principio di competizione aperta e fondata sul merito e che sta letteralmente terremotando le istituzioni del. Le leghe nazionali, le federazioni, ...

