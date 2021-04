Superlega, un progetto nato male (Di mercoledì 21 aprile 2021) Come molti tentativi di golpe, l’annuncio della Superlega (già finita dopo solo 48 ore, però) è avvenuto con il favore delle tenebre, in un weekend sul campo così così per le dodici “ribelli”. Niente spargimenti di sangue, solo algidi comunicati stampa dopo che l’Uefa aveva commentato negativamente i leak giornalistici sulla fuga delle big verso lidi più danarosi. Nell’epoca delle società di calcio trasformate in società di comunicazione ci si poteva aspettare qualcosa di più allettante che non un “vi romperemo il culo” in stile ultrà. D’altronde, però, à la guerre comme à la guerre: la “sporca dozzina”, come da definizione isterica del presidente Uefa Ceferin, alla fine uscito vincitore dallo scontro, voleva spaccare tutto. Giusto dunque, dal loro punto di vista, entrare con arroganza a gamba tesa con comunicati notturni, interviste in cui si parla apertamente ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 21 aprile 2021) Come molti tentativi di golpe, l’annuncio della(già finita dopo solo 48 ore, però) è avvenuto con il favore delle tenebre, in un weekend sul campo così così per le dodici “ribelli”. Niente spargimenti di sangue, solo algidi comunicati stampa dopo che l’Uefa aveva commentato negativamente i leak giornalistici sulla fuga delle big verso lidi più danarosi. Nell’epoca delle società di calcio trasformate in società di comunicazione ci si poteva aspettare qualcosa di più allettante che non un “vi romperemo il culo” in stile ultrà. D’altronde, però, à la guerre comme à la guerre: la “sporca dozzina”, come da definizione isterica del presidente Uefa Ceferin, alla fine uscito vincitore dallo scontro, voleva spaccare tutto. Giusto dunque, dal loro punto di vista, entrare con arroganza a gamba tesa con comunicati notturni, interviste in cui si parla apertamente ...

