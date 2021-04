Superlega, Tebas al veleno: “Si è coperta di ridicolo e ha dimostrato l’ignoranza dei suoi leader” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il presidente della Liga Javier Tebas, intervistato dai media spagnoli, è tornato all’attacco della Superlega: “La Superlega si è coperta di ridicolo e ha dimostrato la significativa ignoranza dei suoi leader per quanto riguarda l’amore per il calcio dei tifosi. Non mi sento tradito. Ci sono dentro da anni e l’egoismo di certi club in questo caso lo conosco già. La Superlega clandestina è in fermento da molto tempo, ma quando fai qualcosa di nascosto non va bene”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il presidente della Liga Javier, intervistato dai media spagnoli, è tornato all’attacco della: “Lasi èdie hala significativa ignoranza deiper quanto riguarda l’amore per il calcio dei tifosi. Non mi sento tradito. Ci sono dentro da anni e l’egoismo di certi club in questo caso lo conosco già. Laclandestina è in fermento da molto tempo, ma quando fai qualcosa di nascosto non va bene”. SportFace.

