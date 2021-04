Superlega: Tapiro d’oro gigante ad Agnelli allo Juventus Stadium (Di mercoledì 21 aprile 2021) Un Tapiro d’oro gigante è arrivato a bordo di un camioncino dinanzi all’Allianz Stadium, quartier generale della Juventus da parte di Striscia la Notizia. A consegnarlo è ovviamente l’inviato per eccellenza per la consegna dei tapiri: Valerio Staffelli. L’inviato ha così omaggiato il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, dopo il fallimento del progetto Superlega. Prima della sfida contro il Parma, l’inviato di Striscia ha consegnato il premio satirico ad Andrea Agnelli. Il motivo è la competizione europea per club, naufragata nel giro di 48 ore dalla sua ufficializzazione. “La Super League non può andare avanti – ha ammesso il presidente bianconero – Dobbiamo essere franchi e onesti, no. Evidentemente non è il caso, non ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Unè arrivato a bordo di un camioncino dinanzi all’Allianz, quartier generale dellada parte di Striscia la Notizia. A consegnarlo è ovviamente l’inviato per eccellenza per la consegna dei tapiri: Valerio Staffelli. L’inviato ha così omaggiato il presidente della, Andrea, dopo il fallimento del progetto. Prima della sfida contro il Parma, l’inviato di Striscia ha consegnato il premio satirico ad Andrea. Il motivo è la competizione europea per club, naufragata nel giro di 48 ore dalla sua ufficializzazione. “La Super League non può andare avanti – ha ammesso il presidente bianconero – Dobbiamo essere franchi e onesti, no. Evidentemente non è il caso, non ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Superlega: tapiro d'oro gigante per Andrea Agnelli A bordo di un camioncino, Staffelli vuole consegnarlo al preside… - chedisagio : Non ho mai visto un tapiro così grosso - Adnkronos : #Superlega, il 'premio' per la #Juve e Agnelli. - patrycjaholuk : RT @Agenzia_Ansa: Superlega: tapiro d'oro gigante per Andrea Agnelli A bordo di un camioncino, Staffelli vuole consegnarlo al presidente de… - 9Nico9 : RT @TuttoMercatoWeb: ?? Fallito il progetto #Superlega, arriva un tapiro gigante alla Continassa per la #Juve di #Agnelli -