Superlega | Tapiro d’oro ad Andrea Agnelli

Tapiro d'oro ad Andrea Agnelli dopo il flop della Supelega. Il 'premio' è stato lasciato davanti all'Allianz Stadium. ROMA – Tapiro d'oro ad Andrea Agnelli dopo il flop della Superlega. L'inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli ha lasciato il 'premio' davanti allo Stadium con un furgoncino. Il cadeau, infatti, è più grande del solito proprio per la questione della Superlega. Nessuna reazione da parte del presidente dei bianconeri. La decisione, molto probabilmente, sarà quella di mantenere il silenzio almeno fino alla conclusione di questa vicenda. La partita, infatti, è ancora aperta e nelle prossime settimane si valuterà la possibilità di portare avanti il progetto anche con la realizzazione di un ...

