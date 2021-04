Superlega | progetto già al capolinea? Marcia indietro anche dell’Inter | il messaggio del club

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Lacontinua a perdere pezzi.A notte fonda è arrivataladell'Inter: "Ildellaallo stato attuale non è più ritenuto di nostro interesse". E' questo il pensiero delnerazzurro appreso dall'Ansa. La società di Suning è la prima, tra le fondatrici italiane, a lasciare. Nella serata di ierile sei squadre inglesi si sono ritirate (il Chelsea alle 2.05 della notte).E così restano sempre meno le squadre aderenti. Due le italiane: Juventus e Milan, con i rossoneri che sembrano intenzionati a defilarsi. Tentennano Atletico Madrid e Barcellona. "Ilpresentato alla mezzanotte di due giorni fa sarebbe già al", scrive "La Gazzetta dello Sport".

