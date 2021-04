Superlega | Percassi | “Atalanta non ha mai chiesto esclusione Juventus | Inter e Milan”

(Di mercoledì 21 aprile 2021) “Il calcio è dei tifosi. Ma è una falsità assoluta che l’abbia mai voluto chiedere l’dalla serie A delle tre italiane aderenti alla Superleague, che comunque si fonda su principi sbagliati”. Queste le parole dell’amministratore delegato dell’, Luca, che ha voluto smentire un possibile coinvolgimento della Dea in una eventuale richiesta di escluderedalla Serie A dopo l’adesione al progetto: “sono società importantissime per il calcio italiano. Noi, come società, abbiamo aderito fin da subito al comunicato dell’Uefa di domenica. Errare è umano e i vari club stanno tornando sui loro passi. Già come consigliere ...

Le sue parole Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, era presente insieme a Gasperini in conferenza stampa. Queste le sue parole riguardo gli ultimi movimentati giorni: "Lunedì si è approvata la riforma della Champions. Questi sono processi lunghi oggetto di ..."