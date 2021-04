Superlega, Milan si ritira. Maldini: "Tifosi scusateci". Agnelli: "Progetto non c'è più" (Di mercoledì 21 aprile 2021) Naufraga il Progetto della Superlega . Anche il Milan .si ritira dopo l'addio dell' Inter . "La voce e le preoccupazioni dei Tifosi in tutto il mondo rispetto al Progetto di Super League sono state ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) Naufraga ildella. Anche il.sidopo l'addio dell' Inter . "La voce e le preoccupazioni deiin tutto il mondo rispetto aldi Super League sono state ...

DiMarzio : LIVE - #Superlega, Florentino #Perez: 'Un Real Madrid-Manchester o un Barcellona-Milan sono più attrattivi di sfide… - MatteoPedrosi : #DeZerbi: “Non ho piacere a giocare la partita col #Milan perché è tra le fondatrici della #SuperLega, che è un col… - tancredipalmeri : Cioè il Milan ha dichiarato che esce dalla #SuperLega un minuto dopo che l’hanno sospesa - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SUPERLEGA - Gravina: 'Nessun processo, non si sanziona un'idea che non si è concretizzata' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SUPERLEGA - Gravina: 'Nessun processo, non si sanziona un'idea che non si è concretizzata' -