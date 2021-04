Superlega, Maldini: "Mai coinvolto nelle discussioni. Chiedo scusa ai tifosi" (Di mercoledì 21 aprile 2021) "Vorrei precisare che non sono mai stato coinvolto nelle discussioni riguardanti la nascita della Superlega , l'ho saputo domenica sera come tutti voi". Paolo Maldini risponde così quando nel ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) "Vorrei precisare che non sono mai statoriguardanti la nascita della, l'ho saputo domenica sera come tutti voi". Paolorisponde così quando nel ...

Advertising

AntoVitiello : #Maldini: 'Vorrei precisare che non sono mai stato coinvolto nelle discussioni che riguardavano la #Superlega, l'ho… - FBiasin : #Maldini si scusa per una cosa che non ha fatto. Le persone fatte bene tradiscono raramente. #SuperLega #MilanSassuolo - capuanogio : #Maldini alzo zero: 'Mai coinvolto nelle discussioni per la #Superlega, l'ho saputo domenica sera. Decisa ad un liv… - infoitsport : Superlega, parla Maldini: 'Non sono mai stato coinvolto, mi scuso con i tifosi' - infoitsport : Maldini: «Nessuno mi ha coinvolto nei discorsi sulla Superlega. Ecco cosa penso» -