‘Superlega l’anti-pallone’ | il commento del giovane tifoso

Leggi su dire

(Di mercoledì 21 aprile 2021) MILANO – “Il calcio, più in generale lo sport, emoziona, è unico, è passione. È diversità, è crescita, è ambizione. E la Superlega non è questo”. Sarebbe anzi tutto il contrario, secondo Riccardo Mufatti, studente al liceo Piazzi di Sondrio. Come tanti tifosi e appassionati di calcio, anche Riccardo ha detto il suo no sulla cosiddetta Superlega che, annunciata appena domenica, oggi sembra già essere un progetto al capolinea, o quantomeno congelato, dopo i dietro-front delle squadre coinvolte.