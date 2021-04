'Superlega, la Uefa ha offerto denaro alle inglesi per ritirarsi' (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tanta pressione politica, unanime "no" dei tifosi: le squadre inglesi coinvolte nella Superlega hanno optato per un netto dietrofront sul progetto Superlega. Li verpool, Tottenham, Arsenal, Chelsea, ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tanta pressione politica, unanime "no" dei tifosi: le squadrecoinvolte nellahanno optato per un netto dietrofront sul progetto. Li verpool, Tottenham, Arsenal, Chelsea, ...

Ultime Notizie dalla rete : Superlega Uefa Ceferin riaccoglie gli ex 'ribelli': "Ripartiamo insieme" Questa la sintesi del messaggio con cui il presidente dell'Uefa Aleksander Ceferin ha commentato la spaccatura all'interno del fronte Superlega , con sette club sui dodici promotori che hanno fatto ...

Superlega, Ceferin ai club inglesi: 'Bravi ad ammettere di aver sbagliato' Così, il numero uno della Uefa Aleksander Ceferin, attraverso una nota ufficiale riaccoglie i club che nelle ultime ore hanno deciso di fare un passo indietro e di abbandonare il progetto Superlega.

Superlega contro UEFA, gli ultimi aggiornamenti LIVE Goal.com Superlega, il proprietario del Liverpool ha chiesto scusa ai tifosi LEGGI ANCHE: Dalla Spagna: la UEFA ha pagato i club inglesi per lasciare la Superlega “Chiedo scusa anche a Jurgen e ai ragazzi, perché erano tutti sconvolti da questa notizia. Loro lavorano duro per ...

Crolla la Superlega, Ceferin ai club inglesi: "Ora avanti insieme" Dopo che nella nottata la Superlega ha perso pezzi importanti con l'addio dei sei club inglesi (Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester City, Manchester United e Tottenham), il numero uno della Uefa ...

