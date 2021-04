Superlega | la lettera del presidente del Manchester United | “Rimedieremo”

Advertising

DiMarzio : #Milan, la lettera di #Gazidis agli sponsor: 'Sarà l'inizio di un nuovo entusiasmante capitolo del calcio' - repubblica : Superlega, da Serra a Mentana, da Lerner a Salvatores: lettera aperta dei tifosi interisti a Javier Zanetti - sportface2016 : #SuperLega | #ManchesterUnited, la lettera del patron Joel #Glazer ai tifosi - forzaroma : #Superlega, la lettera di #Glazer ai tifosi dello United: “Abbiamo sbagliato” #ASRoma #ManchesterUnited - sportli26181512 : Anche il patron del Manchester United chiede scusa ai tifosi per la Superlega: 'È mancato il rispetto per le tradiz… -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega lettera

Commenta per primo Con unaaperta pubblicato sul sito web del Manchester United , il proprietario del club Joel Glazer e uno dei vicepresidenti dellaprima della sua dismissione, ha chiesto scusa ai tifosi. IL ...' Abbiamo commesso un errore, e ci scusiamo per questo ', dichiarano i Gunners in una lungaaperta. 'Ci siamo resi conto', concordano i Blues, 'che prendere parte allanon sarebbe ...Nella notte all'Ansa sono state dettate poche righe: «Il progetto della Superlega allo stato attuale non è più ritenuto di interesse dall'Inter». (Corriere della Sera) Riceviamo e pubblichiamo la ...Dodici prestigiosi club europei di calcio hanno annunciato congiuntamente un accordo per costituire una nuova competizione calcistica infrasettimanale, la Super League, governata dai ...