Superlega | Juventus out | il comunicato del club bianconero

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Caos, Milan out: ildelrossoneroLaè la terza squadra italiana a tirarsi fuori ufficialmente dalla. Di seguito, ildel."Con riferimento alstampa diramato daFootballS.p.A. in data 19 aprile 2021, relativo al progetto di creazione della Super League, e al successivo dibattito pubblico, l’Emittente precisa di essere al corrente della richiesta e delle intenzioni altrimenti manifestate di alcunidi recedere da tale progetto, sebbene le necessarie procedure previste dall’accordo tra inon siano state completate.In tale contesto, ...

"Milan, Inter esono società importantissime per il calcio italiano. Noi, come società, abbiamo aderito fin da subito al comunicato dell'Uefa di domenica - ribadisce l'alto dirigente ...... "Non voglio giocare contro il Milan " aveva dichiarato non più tardi di ieri " laè un colpo di stato". Intanto la, ormai rimasta l'unica squadra assieme a Barcellona e Real ...7 Serata Serie A. Anche se le due partite più interessanti sono piazzate al giovedì. Comunque le secessioniste Inter, Juve e Milan si fanno vedere e non potranno fare flanella. Lukaku non ha trovato ...Progetto da rimodellare. Il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin: è ammirevole ammettere un errore e questi club hanno commesso un grosso errore ...