Superlega, Juve: “Progetto ora non realizzabile” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il Progetto della Superlega europea ora ha “ridotte possibilità di essere portato a compimento”. E’ quanto scrive la Juventus in un comunicato. “Con riferimento al comunicato stampa diramato da Juventus Football Club S.p.A. in data 19 aprile 2021, relativo al Progetto di creazione della Super League, e al successivo dibattito pubblico, l’Emittente precisa di essere al corrente della richiesta e delle intenzioni altrimenti manifestate di alcuni club di recedere da tale Progetto, sebbene le necessarie procedure previste dall’accordo tra i club non siano state completate”, si legge nella nota del club bianconero. “In tale contesto, Juventus, pur rimanendo convinta della fondatezza dei presupposti sportivi, commerciali e legali del Progetto, ritiene che ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ildellaeuropea ora ha “ridotte possibilità di essere portato a compimento”. E’ quanto scrive lantus in un comunicato. “Con riferimento al comunicato stampa diramato dantus Football Club S.p.A. in data 19 aprile 2021, relativo aldi creazione della Super League, e al successivo dibattito pubblico, l’Emittente precisa di essere al corrente della richiesta e delle intenzioni altrimenti manifestate di alcuni club di recedere da tale, sebbene le necessarie procedure previste dall’accordo tra i club non siano state completate”, si legge nella nota del club bianconero. “In tale contesto,ntus, pur rimanendo convinta della fondatezza dei presupposti sportivi, commerciali e legali del, ritiene che ...

