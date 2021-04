Superlega, Inter out: il comunicato ufficiale del club nerazzurro (Di mercoledì 21 aprile 2021) Caos Superlega.Superlega, anche Agnelli si arrende: “In sei è impossibile”. Le parole del presidente della JuventusL'Inter è il primo club italiano a tirarsi fuori ufficialmente dalla Superlega. Di seguito, il comunicato del club nerazzurro.“Internazionale Milano conferma che il club non fa più parte del progetto Super League. Siamo sempre impegnati a dare ai tifosi la migliore esperienza calcistica; l’innovazione e l’inclusione sono parte del nostro DNA fin dalla nostra fondazione. Il nostro impegno con tutte le parti Interessate per migliorare l’industria del calcio non cambierà mai.L’Inter crede che il calcio, come ogni settore di attività, debba avere Interesse a ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 21 aprile 2021) Caos, anche Agnelli si arrende: “In sei è impossibile”. Le parole del presidente della JuventusL'è il primoitaliano a tirarsi fuori ufficialmente dalla. Di seguito, ildel.“nazionale Milano conferma che ilnon fa più parte del progetto Super League. Siamo sempre impegnati a dare ai tifosi la migliore esperienza calcistica; l’innovazione e l’inclusione sono parte del nostro DNA fin dalla nostra fondazione. Il nostro impegno con tutte le partiessate per migliorare l’industria del calcio non cambierà mai.L’crede che il calcio, come ogni settore di attività, debba avereesse a ...

Gazzetta_it : +++L'#Inter si tira fuori dalla #SuperLega: 'Il progetto allo stato attuale non è più ritenuto interessante+++ #SuperLega - Agenzia_Ansa : Superlega: Inter, 'noi non più interessati' - Calcio - ANSA - Agenzia_Ansa : Falsa partenza per la Superlega. A poco più di 48 ore dalla nascita già perde i pezzi. Tutte e sei le inglesi rinu… - Marylena_88 : RT @SkySport: ULTIM'ORA SUPERLEGA #INTER CONFERMA USCITA DALLA SUPERLEGA 'IL CALCIO DEVE CONTINUARE A EMOZIONARE I TIFOSI' ?? - danielepressi : RT @christianrocca: L’unico comunicato serio, finora, tra quelli delle squadre fondatrici della Superlega. Senza rinnegare nulla, anzi. Bra… -