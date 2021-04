Superlega | il Principe William | “Lieto che tifosi siano stati ascoltati”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Ilha commentato, in veste di presidente della FA, la Federcalcio inglese, lo scioglimento della. “Sonoche la voce unita deidi calcio sia stata udita e ascoltata”, si legge in una nota diffusa con un tweet dal profilo di Kensington Palace. “Ora è davvero importante usare questo slancio per garantire la salute del gioco a ogni livello. Come Presidente della FA m’impegno a fare la mia parte”, conclude il Duca di Cambridge. Di seguito il post originale. I’m glad the united voice of football fans has been heard and listened to. It is now really important that we use this moment to secure the future health of the game at all levels. As President of the FA, I’m committed to playing my part in that work. W — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) April ...