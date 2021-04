SuperLega, il presidente del Liverpool: "Chiedo scusa a tifosi e squadra" (Di mercoledì 21 aprile 2021) John W Henry's message to Liverpool supporters. pic.twitter.com/pHW3RbOcKu— Liverpool FC (@LFC) April 21, 2021 “Voglio scusarmi con tutti i tifosi del Liverpool football club per la spaccatura che ho causato nelle ultime 48 ore”. Così il presidente del Liverpool, John W Henry, si è rivolto a tutto il club attraverso un videomessaggio, in cui ha annunciato il definitivo dietrofront riguardo la SuperLega di cui la sua squadra, insieme ad altre sei inglesi, avevano deciso di far parte. “Va da sé, ma va detto che il progetto proposto non sarebbe mai rimasto senza il sostegno dei tifosi. Nessuno ha mai pensato diversamente in Inghilterra. In queste 48 ore era molto chiaro che non sarebbe stato così. Vi abbiamo sentito. Vi ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 21 aprile 2021) John W Henry's message tosupporters. pic.twitter.com/pHW3RbOcKu—FC (@LFC) April 21, 2021 “Vogliormi con tutti idelfootball club per la spaccatura che ho causato nelle ultime 48 ore”. Così ildel, John W Henry, si è rivolto a tutto il club attraverso un videomessaggio, in cui ha annunciato il definitivo dietrofront riguardo ladi cui la sua, insieme ad altre sei inglesi, avevano deciso di far parte. “Va da sé, ma va detto che il progetto proposto non sarebbe mai rimasto senza il sostegno dei. Nessuno ha mai pensato diversamente in Inghilterra. In queste 48 ore era molto chiaro che non sarebbe stato così. Vi abbiamo sentito. Vi ...

Ultime Notizie dalla rete : SuperLega presidente SuperLega, il presidente del Liverpool: 'Chiedo scusa a tifosi e squadra' Così il presidente del Liverpool, John W Henry, si è rivolto a tutto il club attraverso un videomessaggio, in cui ha annunciato il definitivo dietrofront riguardo la SuperLega di cui la sua squadra, ...

Cairo sul suo Corriere attacca la SuperLega: 'Marotta e Scaroni? Dimissioni' ... presidente del Milan, coerente però sul versante fondi, perché ha continuato ad appoggiarli, deve dimettersi da consigliere di Lega. Stimo Scaroni, ma occorre un passo indietro'. 'Questa Superlega - ...

Zidane: "La Superlega? Chiedete al presidente" Corriere dello Sport.it Superlega, tutte le sei squadre inglesi si sfilano dal progetto ora bisogna ricostruire l'unità di cui godeva prima questo sport" ha detto il presidente della Uefa Aleksander Ceferin alla notizia delle squadre ritiratesi dal progetto della Superlega.

Zidane: ''Superlega? È una questione del presidente...'' La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...

