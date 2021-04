Superlega | il patron del Liverpool fa un passo indietro | «Chiedo scusa a tutti»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Il proprietario delJohn W. Henry ha chiestoai tifosi dei Reds per la questioneIl, insieme agli altri cinque club inglesi, ha deciso di abbandonare lache tanto scalpore aveva provocato. E il proprietario dei Reds, attraverso i profili social della squadra, ha deciso di chiedereai tifosi tramite un video messaggio. «i tifosi, ai giocatori, alla squadra.Va da sé, ma va detto che il progetto presentato non sarebbe mai durato senza il supporto dei fan. Nessuno la pensava diversamente in Inghilterra. In queste 48 ore siete stati molto chiari sul fatto che non avrebbe funzionato. Vi abbiamo sentito. Vi ho sentito. E vogliormi con Jürgen, ...