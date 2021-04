Superlega, il comunicato ufficiale: “Club inglesi costretti sotto pressione. Rimodelleremo il progetto” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Caos Superlega.Superlega, accade l’impensabile: tutti i Club inglesi fanno un passo indietroLa Superlega ha risposto all'uscita di scena dei Club inglesi con un comunicato ufficiale, riportato di seguito."La Super League Europea è convinta che l'attuale status quo del calcio europeo debba cambiare.Proponiamo un nuovo concorso europeo perché il sistema esistente non funziona. La nostra proposta è finalizzata a consentire allo sport di evolversi generando risorse e stabilità per l'intera piramide calcistica, aiutando a superare le difficoltà finanziarie incontrate dall'intera comunità calcistica a causa della pandemia. Fornirebbe anche pagamenti di solidarietà materialmente migliorati a tutte le parti interessate del calcio.Nonostante ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 21 aprile 2021) Caos, accade l’impensabile: tutti ifanno un passo indietroLaha risposto all'uscita di scena deicon un, riportato di seguito."La Super League Europea è convinta che l'attuale status quo del calcio europeo debba cambiare.Proponiamo un nuovo concorso europeo perché il sistema esistente non funziona. La nostra proposta è finalizzata a consentire allo sport di evolversi generando risorse e stabilità per l'intera piramide calcistica, aiutando a superare le difficoltà finanziarie incontrate dall'intera comunità calcistica a causa della pandemia. Fornirebbe anche pagamenti di solidarietà materialmente migliorati a tutte le parti interessate del calcio.Nonostante ...

