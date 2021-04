Superlega | il boss del Liverpool si scusa con i tifosi

(Di mercoledì 21 aprile 2021) "Vogliormi con tutti ie i sostenitori delFootball Club per i disagi causati nelle ultime 24 ore". Anche il patron americano dei Reds, John W. Henry, si copre il capo di cenere ...

"In queste 48 ore vi abbiamo ascoltati, vi ho ascoltati", prosegue, estendendo le scuse all'allenatore Jürgen Klopp (pubblicamente contrario alla), a Billy Hogan, ai calciatori della ...Henry, proprietario del Liverpool, attraverso il sito ufficiale del club inglese, dopo l'adesione e la successiva marcia indietro sul progetto della. "Va detto che il progetto presentato ..."Voglio scusarmi con tutti i tifosi e i sostenitori del Liverpool Football Club per i disagi causati nelle ultime 24 ore". Anche il patron americano dei Reds, John W. Henry, si copre il capo di cenere ..."Voglio scusarmi con tutti i tifosi e i tifosi del Liverpool Football Club per il disagio che ho causato nelle ultime 48 ore". Inizia così un lungo intervento rivolto ai tifosi dei Reds, di John W. H ...