Superlega | il boss del Liverpool si scusa con i tifosi | “Vi abbiamo deluso | io unico responsabile di quanto successo” – Il videomessaggio

(Di mercoledì 21 aprile 2021) “Vogliormi con tutti ie i sostenitori delFootball Club per i disagi causati nelle ultime 48 ore”. Anche l’azionista di riferimento americano del, John W. Henry, si copre il capo di cenere per la fallimentare operazione. In un messaggio video, Henry ammette che l’iniziativa non era destinata ad avere “il sostegno dei”. “In queste 48 ore viascoltati, vi ho ascoltati“, prosegue, estendendo le scuse all’allenatore Jürgen Klopp (pubblicamente contrario alla), a Billy Hogan, ai calciatori della squadra. Ma soprattutto aiche – ammette – sono stati “quelli trattati più ingiustamente”. Ildei Reds sottolinea, infine, che “sono solo io il ...

Florentino Perez è stato chiaro, i top club non riescono più a sostenere le perdite , hanno bisogno di nuove entrate e da qui la richiesta della. Ildel Real Madrid ha però circoscritto queste perdite, solo alla pandemia dovuta al Covid - 19 , cosa che in realtà stride un po' con la realtà che tutti abbiamo sotto gli occhi, ..."In queste 48 ore vi abbiamo ascoltati, vi ho ascoltati", prosegue, estendendo le scuse all'allenatore Jürgen Klopp (pubblicamente contrario alla), a Billy Hogan, ai calciatori della ..."Voglio scusarmi con tutti i tifosi e i sostenitori del Liverpool Football Club per i disagi causati nelle ultime 24 ore". Anche il patron americano dei Reds, John W. Henry, si copre il capo di cenere ..."Voglio scusarmi con tutti i tifosi e i tifosi del Liverpool Football Club per il disagio che ho causato nelle ultime 48 ore". Inizia così un lungo intervento rivolto ai tifosi dei Reds, di John W. H ...