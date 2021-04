Superlega | Gravina | “Nessuna sanzione per Milan | Inter e Juventus”

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Gabriele, presidente della FIGC, ha escluso ogni tipo dinei confronti die Juve per l'idea della

...ore ci ha fatto capire come sia importante mettere insieme tutte le energie perché il calcio è una questione di cuore ' ha ribaditoin riferimento, seppur senza mai nominarla, alla, ...Il livello dello scontro tra i 12 club "separatisti" della, le massime istituzioni ... il presidente della Figcentrato ieri nell'Esecutivo Uefa. "Super Lega fulmine a ciel sereno. L'...Non certo in punta di fioretto le accuse rivolte dal presidente blucerchiato ad Andrea Agnelli: Ferrero parla addirittura di deliri di onnipotenza ...Si è sciolta la Superliga, durata appena 48 ore, abbandonano prima le squadre inglesi, in Italia prima Inter e poi Milan ...