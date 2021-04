Superlega | Gravina | “Nessuna sanzione a Inter | Milan e Juve | vi spiego”

Advertising

SkySport : ?? SUPERLEGA ?? Presidente FIGC Gravina: 'Siamo contrari, il calcio è dei tifosi' #SkySport #SuperLega #SuperLeague - TgLa7 : ++ #Superlega, presidente #Figc Gravina spiega il no: 'Il calcio è dei tifosi. Club che aderiscono sono fuori dalla #Fifa' - ninoBertolino : RT @SkySport: Gravina: '#Superlega? Nessuna sanzione a Juventus, Milan e Inter' - cheobravo : RT @SkySport: Gravina: '#Superlega? Nessuna sanzione a Juventus, Milan e Inter' - LeoWolf1992 : RT @LAROMA24: Superlega, Gravina esclude sanzioni: «Non si può punire un'idea». Dall'Uefa: «Ci saranno conseguenze» #AsRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega Gravina

...Gabriele, a proposito della possibilità di prendere provvedimenti contro Juventus , Milan e Inter , le tre società italiane che avevano aderito come fondatori al progetto. 'Non si ...... presidente della FIGC, intervenuto alla presentazione dell'Euro 2020 Trophy Tour si è soffermato anche sullae su Milan, Inter e Juventus Il presidente della Federcalcio, Gabriele,...La FIGC non sanzionerà Juventus, Inter e Milan per l’adesione all’ormai naufragata Superlega. Lo ha dichiarato il presidente federale, Gabriele Gravina, a margine della presentazione dell’Euro 2020 ...@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Juventus, Milan e Inter non verranno sanzionate dalla FIGC dopo aver aderito al progetto della Superlega. Questo è quanto eme ...