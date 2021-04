Superlega: ex presidente Real Madrid Calderon, 'creava divisioni tra club e con le istituzioni' (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr. - (Adnkronos) - “Non sono d'accordo con la Superlega. È una pugnalata al calcio nel momento peggiore per il nostro movimento. Il calcio sta soffrendo e ha bisogno di unione, con la Superlega si creano divisioni tra club e con le istituzioni. Se l'intento era quello di indurre la Uefa a rinegoziare gli introiti economici della Champions si è usata una strategia sbagliata nei modi e nei tempi". Lo dice l'ex presidente del Real Madrid Ramon Calderon in merito alla Superlega. "Io da ex vice presidente del Comitato Uefa già parlai di questo aspetto ma lo feci in maniera limpida e coinvolgendo tutte le parti interessate intorno ad un tavolo delle trattative -aggiunge Calderon ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr. - (Adnkronos) - “Non sono d'accordo con la. È una pugnalata al calcio nel momento peggiore per il nostro movimento. Il calcio sta soffrendo e ha bisogno di unione, con lasi creanotrae con le. Se l'intento era quello di indurre la Uefa a rinegoziare gli introiti economici della Champions si è usata una strategia sbagliata nei modi e nei tempi". Lo dice l'exdelRamonin merito alla. "Io da ex vicedel Comitato Uefa già parlai di questo aspetto ma lo feci in maniera limpida e coinvolgendo tutte le parti interessate intorno ad un tavolo delle trattative -aggiunge...

Ultime Notizie dalla rete : Superlega presidente Alessandro Nasi, chi è possibile successore Agnelli/ Alla Juventus compagno Seredova? La presidenza di Andrea Agnelli ora è a rischio dopo il flop della Superlega . In queste ore si sta facendo il nome di Alessandro Nasi per la sua successione alla ... Alessandro Nasi è presidente di ...

Superlega, l'ex presidente dell'Inter Moratti: 'Tentativo malfatto, sbagliati comunicazione e tempismo' 'La SuperLega? E' stato un tentativo malfatto e non aveva le basi per poter continuare quindi questo è stato il giusto finale'. Sono le parole dell'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti syulla ...

Zidane: "La Superlega? Chiedete al presidente" Corriere dello Sport.it Superlega: Moratti, ‘tentativo fatto male, fallito in partenza’ Sono le parole dell’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti sulla Superlega, naufragata dopo appena 48 ore. “Hanno sbagliato nella comunicazione e nel tempismo – ha aggiunto l’ex numero uno ...

Superlega, bomba Inter: “Trattativa oscura con Agnelli” Superlega, emerge un clamoroso retroscena sul coinvolgimento dell’Inter e sul rapporto con la Juventus. Anche l’Inter stamane ha ritirato la sua adesione alla Superlega, segue ...

