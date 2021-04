Superlega | escono Inter e club britannici Il campionato del calcio europeo è già morto

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Ha vissuto solo 48 ore, meno di un’effimera e poco più di una libellula, ladei big del. Il blocco annunciato dai 12– sei inglesi, tre italiani e altrettanti spagnoli – si è praticamente polverizzato. Isono usciti nel giro di poche ore. Prima il Chelsea, quindi Arsenal, Liverpool, i due Manchester – United e City – e infine il Totthenam. Una decisione incorggiata da Boris Johnson che in un tweet l’ha benedetta come «assolutamente giusta e da lodare». Più che il premier, tuttavia, un ruolo determinante l’hanno giocato le proteste dei tifosi. E – a leggere il Mundo Deportivo – il denaro dell’Uefa. Agnelli (Juve) spiazzato dalle defezioni Secondo il più antico giornale sportivo spagnolo, infatti, l’Uefa avrebbe svolto un’opera di dissuasione non a base di minacce ...

[Video] - Il progetto, che ha sconvolto il mondo del calcio nelle ultime ore, si arena dopo l'annunciato addio delle squadre inglesi al termine della riunione tenutasi nella notte fra i club fondatori. In caso ...Staseravoci di una Uefa pronta a mettere sul piatto altri miliardi'. Mentre Luca mette i ... E non sarà unaa cambiare questo fattore'.Dopo le voci delle ultime ore, la parola passa ad Andrea Agnelli, tra i promotori della nuova Superlega. Il presidente della Juventus sceglie le colonne del Corriere dello Sport e di Repubblica ...E’ notizia di questi minuti, molti club fondatori della Super Lega in questi minuti stanno facendo un passo indietro: prima i club inglesi come Chelsea e Manchester City e ora il Barcellona dopo le di ...