Superlega, dalla Spagna rivelano: “La UEFA ha pagato i club inglesi per ritararsi dal progetto” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Superlega, dalla Spagna si rincorrono rumors clamorose. La UEFA avrebbe pagato i club inglesi affinché lasciassero il progetto della Superlega Secondo quanto riportato dal Mundodeportivo la UEFA avrebbe pagato i club inglesi – Getty ImagesSecondo quanto riportato dal portale iberico “Mundodeportivo.com”, la UEFA avrebbe pagato i sei club inglesi (Manchester United, Manchester City, Tottenham, Liverpool, Chelsea e Arsenal) affinché abbandonassero il progetto relativo alla Superlega. Dunque, secondo la fonte spagnola, i club ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 21 aprile 2021)si rincorrono rumors clamorose. Laavrebbeaffinché lasciassero ildellaSecondo quanto riportato dal Mundodeportivo laavrebbe– Getty ImagesSecondo quanto riportato dal portale iberico “Mundodeportivo.com”, laavrebbei sei(Manchester United, Manchester City, Tottenham, Liverpool, Chelsea e Arsenal) affinché abbandonassero ilrelativo alla. Dunque, secondo la fonte spagnola, i...

Advertising

Gazzetta_it : +++L'#Inter si tira fuori dalla #SuperLega: 'Il progetto allo stato attuale non è più ritenuto interessante+++ #SuperLega - capuanogio : Quindi la soluzione della #Uefa diventa escludere subito dalla #UCL le tre ribelli rimaste in corsa, recuperando le… - LucaBizzarri : Certo che sarebbe bello il modello NBA, che non c’entra assolutamente nulla con la Superlega. Parte dalla scuola, c… - CalcioNapoli24 : - fabriziosalvio1 : @NickBinda Io di romantico nel calcio vedo ormai pochissimo, e solo proprio dalla #SerieC in giù. Sarà perché porto… -