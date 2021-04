Superlega: da Striscia la Notizia tapiro d'oro gigante per Juventus di Andrea Agnelli (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Un tapiro d'oro gigante di Striscia la Notizia alla Juventus di Andrea Agnelli. E' il trofeo che il club di Torino si aggiudica in attesa di vincere la fantomatica Super League. Valerio Staffelli lo ha recapitato direttamente fuori dallo Juventus Stadium dopo il clamoroso flop della nuova competizione europea fortemente voluta dal presidente bianconero Andrea Agnelli. Il servizio sarà trasmesso domani sera all'interno di Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20.35). Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Und'orodilaalladi. E' il trofeo che il club di Torino si aggiudica in attesa di vincere la fantomatica Super League. Valerio Staffelli lo ha recapitato direttamente fuori dalloStadium dopo il clamoroso flop della nuova competizione europea fortemente voluta dal presidente bianconero. Il servizio sarà trasmesso domani sera all'interno dila(Canale 5, ore 20.35).

