Superlega | ‘Club inglesi costretti ad andarsene | progetto da rimodellare’

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr. (Adnkronos) – “La Super League Europea è convinta che l’attuale status quo del calcio europeo debba cambiare. Proponiamo una nuova competizione europea perché il sistema esistente non funziona. La nostra proposta è finalizzata a consentire allo sport di evolversi generando risorse e stabilità per l’intera piramide calcistica, anche aiutando a superare le difficoltà finanziarie incontrate dall’intera comunità calcistica a causa della pandemia. Fornirebbe anche pagamenti di solidarietà materialmente migliorati a tutte le parti interessate del calcio”. Così la Superleague in una nota dopo la decisione dei clubdi abbandonare il. “Nonostante l’annunciata uscita dei cluba prendere tali decisioni a causa della pressione esercitata su di loro, siamo convinti che la ...