Superlega | Ceferin | “Ammirabile ammettere di aver sbagliato Adesso c’è solo una cosa da fare”

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Parola ad Aleksander, l’attacco di Cairo: “Sono indignato! Agnelli in malafede, Marotta deve dimettersi. E Scaroni…”"Èdie questi club hanno fatto un grande errore. Masono tornati in gruppo e so che hanno tanto da offrire, nonalle nostre competizioni, ma all'intero calcio europeo. Laimportanteè andare avanti insieme e ricostruire l'unità di cui godeva prima questo sport".Queste le forti parole usate dal presidente della Uefa che - attrso un comunicato ufficiale - ha così sottolineato l'importanza delle decisioni prese dai club inglesi, e non, diun passo indietro rispetto ...

Commenta per primo Nel corso dell'intervista alla Reuters , Andrea Agnelli ha risposto anche al presidente dell'Uefa, Aleksander: 'Se mi dicessi altri metodi per mettere insieme questi progetti...se avessi dovuto chiedere l'autorizzazione ad altri, non credo avrei realizzato un progetto così. Le relazioni ci sono, ho ...... "Saremo orgogliosi di giocare la Serie A nel week end, con lainizia un nuovo capitolo. ... Chissà se il debutto di Boban come braccio destro dialla Uefa , dopo la chiusura burrascosa ...Stefano Tacconi ha parlato della situazione Superlega sulle pagine de La Gazzetta dello Sport: 'E' dal 2015 che c'è in ballo questo progetto'.Intervista alla Reuters dopo il fallimento del progetto Superlega per Andrea Agnelli, numero uno della Juventus. "Il progetto non andrà avanti", ha detto all'agenzia, ...