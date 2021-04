Superlega, cede anche Agnelli: «Non si può andare avanti». Ecco la situazione delle italiane (Di mercoledì 21 aprile 2021) Con il naufragio della Superlega, con i sei club inglesi a dare inizio alla rivolta nella tarda serata di ieri, adesso cosa sarà delle tre rivoltose italiane? Perché adesso Juventus,... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 21 aprile 2021) Con il naufragio della, con i sei club inglesi a dare inizio alla rivolta nella tarda serata di ieri, adesso cosa saràtre rivoltose? Perché adesso Juventus,...

Ultime Notizie dalla rete : Superlega cede Superlega, Juventus va a picco a Piazza Affari ... dopo il botto di lunedi' scorso, martedì aveva chiuso con un calo del 9,74% e ora cede oltre L'11% a 0,78 euro, scontando le difficolta' del progetto Superlega , con le defezioni annunciate delle ...

Juventus: autogol Superlega, titolo cede oltre 11% in Borsa Il progetto Superlega è diventato un autogol per la Juventus in Piazza Affari. Sul listino di Borsa milanese il titolo cede l'11,75% a 0,77 euro, ampliando il già forte rialzo segnato in apertura. Un crollo che ...

Superlega, cede anche Agnelli: «Non si può andare avanti»

Con il naufragio della Superlega, con i sei club inglesi a dare inizio alla rivolta nella tarda serata di ieri, adesso cosa sarà delle tre rivoltose italiane? Perché adesso ...

Superlega, cede anche Agnelli: «Non si può andare avanti». Ecco la situazione delle italiane

Con il naufragio della Superlega, con i sei club inglesi a dare inizio alla rivolta nella tarda serata di ieri, adesso cosa sarà delle tre rivoltose italiane? Perché adesso ...

