Superlega, anche il Milan si chiama fuori ufficialmente (Di mercoledì 21 aprile 2021) MilanO - anche il Milan si chiama fuori dalla Superlega. Il Manchester City è stato il primo, subito dopo lo hanno seguito tutti gli altri club inglesi che figuravano nel gruppo dei fondatori (... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 21 aprile 2021)O -ilsidalla. Il Mster City è stato il primo, subito dopo lo hanno seguito tutti gli altri club inglesi che figuravano nel gruppo dei fondatori (...

Advertising

MarcoBellinazzo : Il flop della Superlega andrà studiato ai corsi di comunicazione. Perché i problemi finanziari e industriali resta… - capuanogio : Devo dire che tutte le opinioni sulla #Superlega sono legittime. Ma sentire calciatori, che con i loro stipendi int… - capuanogio : Nel progetto #Superlega previsto anche un meccanismo di solidarietà che dirotterà fondi fuori dal sistema per 10 mi… - blaco_luca : @theNabilZouhir La toppa Superlega era peggio del buco Fifa/Uefa. Non essere d'accordo con la prima, non fa sì in a… - gilnar76 : UFFICIALE – Arriva a ... #Abbiamounsognonelcuore #Animaazzurra #Calcionapoli #Cuoredinapoli #Forzanapoli… -