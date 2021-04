Superlega, Agnelli va avanti anche senza City e Chelsea: “Napoli? Vediamo” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNelle ultime ore c’è stato un clamoroso dietrofront del Manchester City e del Chelsea che hanno voluto sostenere i propri tifosi con questa scelta che mette nuovamente in discussione tutto il progetto. Il patron della Juventus però non è intenzionato ad abbandonarlo. Queste le parole del presidente bianconero Andrea Agnelli rilasciate a La Repubblica: “Il progetto va avanti, sì al dialogo con UEFA e FIFA. Abbiamo fiducia nella bontà della nostra iniziativa che crediamo avrà successo nel breve periodo. Teniamo il dialogo aperto con Uefa e Fifa perché, come previsto dal trattato Ue, il progetto porterà a veder riconoscere un nostro diritto. Auspichiamo di dialogare con loro ed abbiamo scritto ai loro presidenti. Valuteremo le loro proposte se ce le faranno, ma la ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNelle ultime ore c’è stato un clamoroso dietrofront del Mstere delche hanno voluto sostenere i propri tifosi con questa scelta che mette nuovamente in discussione tutto il progetto. Il patron della Juventus però non è intenzionato ad abbandonarlo. Queste le parole del presidente bianconero Andrearilasciate a La Repubblica: “Il progetto va, sì al dialogo con UEFA e FIFA. Abbiamo fiducia nella bontà della nostra iniziativa che crediamo avrà successo nel breve periodo. Teniamo il dialogo aperto con Uefa e Fifa perché, come previsto dal trattato Ue, il progetto porterà a veder riconoscere un nostro diritto. Auspichiamo di dialogare con loro ed abbiamo scritto ai loro presidenti. Valuteremo le loro proposte se ce le faranno, ma la ...

