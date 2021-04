Super Lega, la Juventus comunica che “ci sono ridotte possibilità di portare a compimento il progetto” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Arriva anche il comunicato ufficiale della Juventus dopo quelli di Inter e Milan sulla Super Lega. Il club bianconero dà un aggiornamento al progetto dopo lo scossone ricevuto tra ieri e oggi: “Con riferimento al comunicato stampa diramato da Juventus Football Club S.p.A. in data 19 aprile 2021, relativo al progetto di creazione della Super League, e al successivo dibattito pubblico, l’Emittente precisa di essere al corrente della richiesta e delle intenzioni altrimenti manifestate di alcuni club di recedere da tale progetto, sebbene le necessarie procedure previste dall’accordo tra i club non siano state completate. In tale contesto, Juventus, pur rimanendo convinta della fondatezza dei presupposti ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 21 aprile 2021) Arriva anche ilto ufficiale delladopo quelli di Inter e Milan sulla. Il club bianconero dà un aggiornamento aldopo lo scossone ricevuto tra ieri e oggi: “Con riferimento alto stampa diramato daFootball Club S.p.A. in data 19 aprile 2021, relativo aldi creazione dellaLeague, e al successivo dibattito pubblico, l’Emittente precisa di essere al corrente della richiesta e delle intenzioni altrimenti manifestate di alcuni club di recedere da tale, sebbene le necessarie procedure previste dall’accordo tra i club non siano state completate. In tale contesto,, pur rimanendo convinta della fondatezza dei presupposti ...

