Super Lega, il proprietario dello United scrive ai tifosi: “Ammetto l’errore, avevamo preso una strada sbagliata” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Joel Glazer, proprietario del Manchester United, ha scritto una lettera aperta ai tifosi dei Red Devils per scusarsi dopo la recente adesione alla SuperLega. Questo il testo: “A tutti i tifosi del Manchester United, negli ultimi giorni abbiamo assistito alla fantastica passione che il calcio può generare e alla profonda lealtà che i nostri tifosi hanno vero il nostro meraviglioso club. Avete espresso molto chiaramente la vostra opposizione alla SuperLega e noi vi abbiamo ascoltato. Abbiamo sbagliato e abbiamo voluto dimostrare di poter sistemare le cose. Sebbene le ferite siano aperte e capisca che servirà tempo per rimarginarle, sono personalmente impegnato nel ricostruire la fiducia con i nostri ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 21 aprile 2021) Joel Glazer,del Manchester, ha scritto una lettera aperta aidei Red Devils per scusarsi dopo la recente adesione alla. Questo il testo: “A tutti idel Manchester, negli ultimi giorni abbiamo assistito alla fantastica passione che il calcio può generare e alla profonda lealtà che i nostrihanno vero il nostro meraviglioso club. Avete espresso molto chiaramente la vostra opposizione allae noi vi abbiamo ascoltato. Abbiamo sbagliato e abbiamo voluto dimostrare di poter sistemare le cose. Sebbene le ferite siano aperte e capisca che servirà tempo per rimarginarle, sono personalmente impegnato nel ricostruire la fiducia con i nostri ...

