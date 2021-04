Super Lega, il presidente de La Liga attacca: “Quei 12 club hanno dimostrato ignoranza” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il presidente de La Liga, Javier Tebas, ha emanato un duro comunicato contro i 12 club della Super Lega, affermando come sia stata una decisione sbagliata e che ha rischiato di minare le basi del calcio. Queste le sue parole: “I leader della SuperLega hanno dimostrato profonda ignoranza dell’industria del calcio. C’è stata una mancanza di rispetto per tutte le squadre della Liga. Non mi piace parlare di tradimento perché si è parlato a lungo di SuperLega. Ma quando nascondi qualcosa, muovendoti in modo clandestino, non fai bene agli altri. Il Real Madrid è in alcuni organi della Liga, devono dare spiegazioni agli altri club, non al ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ilde La, Javier Tebas, ha emanato un duro comunicato contro i 12della, affermando come sia stata una decisione sbagliata e che ha rischiato di minare le basi del calcio. Queste le sue parole: “I leader dellaprofondadell’industria del calcio. C’è stata una mancanza di rispetto per tutte le squadre della. Non mi piace parlare di tradimento perché si è parlato a lungo di. Ma quando nascondi qualcosa, muovendoti in modo clandestino, non fai bene agli altri. Il Real Madrid è in alcuni organi della, devono dare spiegazioni agli altri, non al ...

