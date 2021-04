Super Lega, il comunicato del Chelsea sul ritiro: “La partecipazione a questi piani non sarebbe nell’interesse del club” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Con un comunicato il Chelsea ha confermato di “aver avviato le procedure formali per il ritiro dai piani per una Super League europea. Essendo entrati a far parte del gruppo alla fine della scorsa settimana, ora abbiamo avuto il tempo di considerare appieno la questione e abbiamo deciso che la nostra continua partecipazione a questi piani non sarebbe nel migliore interesse del club, dei nostri tifosi o della comunità calcistica in generale”. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 21 aprile 2021) Con unilha confermato di “aver avviato le procedure formali per ildaiper unaLeague europea. Essendo entrati a far parte del gruppo alla fine della scorsa settimana, ora abbiamo avuto il tempo di considerare appieno laone e abbiamo deciso che la nostra continuanonnel migliore interesse del, dei nostri tifosi o della comunità calcistica in generale”. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

