Super Lega, il comunicato: "Club inglesi costretti a uscire, progetto da rimodellare" (Di mercoledì 21 aprile 2021) Nella notte il comunicato della Super Lega dopo la grande fuga dei Club inglesi. Questo il testo: "La SuperLega Europea è convinta che l'attuale status quo del calcio europeo debba cambiare. Proponiamo un nuovo concorso europeo perché il sistema esistente non funziona. La nostra proposta è finalizzata a consentire allo sport di evolversi generando risorse e stabilità per l'intera piramide calcistica, anche aiutando a Superare le difficoltà finanziarie incontrate dall'intera comunità calcistica a causa della pandemia. Fornirebbe anche pagamenti di solidarietà materialmente migliorati a tutte le parti interessate del calcio. Nonostante l'annunciata partenza dei Club inglesi, costretti a prendere tali ...

