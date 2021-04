Super Lega, il Cadice come il Leeds. Stasera maglietta “Football is for fans” prima della gara con il Real (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il Cadice scenderà in campo questa sera contro il Real Madrid (partita valida per la Liga) indossando una maglietta simile a quella mostrata dai giocatori del Leeds contro il Liverpool (davanti la scritta “Gudagnatela” e dietro “Il calcio è dei tifosi”). “Super League? Il calcio appartiene a tutti”, il messaggio che mostreranno i giocatori del Cadice. Un segnale comunque importante per i calciatori che sfideranno una delle 12 “sorelle” appartenenti alla decaduta Super Lega che ha fatto parlare tutti nelle ultime 48 ore. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ilscenderà in campo questa sera contro ilMadrid (partita valida per la Liga) indossando unasimile a quella mostrata dai giocatori delcontro il Liverpool (davanti la scritta “Gudagnatela” e dietro “Il calcio è dei tifosi”). “League? Il calcio appartiene a tutti”, il messaggio che mostreranno i giocatori del. Un segnale comunque importante per i calciatori che sfideranno una delle 12 “sorelle” appartenenti alla decadutache ha fatto parlare tutti nelle ultime 48 ore. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Super Lega La vera SuperLega Europea è possibile: ecco come Come si può leggere ormai in ogni sito internet che sia di sport oppure no, il progetto dei BIG 15 nella creazione di una Super Lega a circuito semichiuso è definitivamente tramontato (accantonato). Premetto di non essere nessuno e non credo neanche di avere particolari doti intellettuali, ma nel mio piccolo ho pensato ...

Flavio Briatore spietato su Juve e Super Lega: svelato retroscena La Super Lega 'è un attacco frontale alla Uefa. Qui parliamo di squadre molto indebitate, soprattutto in questo momento post Covid o quasi, dove molte squadre sono sull'orlo dell'indebitamento totale,...

Agnelli: "Superlega senza inglesi? Non è più il caso". Juve, crollo in Borsa. Marcia indietro Inter e Mila... la Repubblica La Juve crolla in Borsa e il Codacons attacca: 'Turbativa di mercato, servono penalità' Le azioni della Juventus perdono quota oggi in Borsa con un crollo a metà seduta del 12,66% a 0,7620 euro in scia al naufragio del progetto Super Lega co ...

A Roma la Coppa di Euro 2020, countdown per gli Europei di calcio Roma, 21 apr. (askanews) - Proprio nei giorni in cui tanto si è dibattuto sulla Super Lega, a Roma è arrivata la Coppa degli Europei di calcio, per il cosiddetto Trophy Tour. Ed è iniziato il ...

