Super Lega, Andrea Agnelli tira dritto: «Andiamo avanti. Tra i nostri club c’è un patto di sangue» (Di mercoledì 21 aprile 2021) Dopo il ritiro delle sei squadre inglesi e dell’Inter dal progetto della Super Lega, uno dei suoi principali fautori, Andrea Agnelli, dice di non volersi arrendere: «Fra i nostri club c’è un patto di sangue, il progetto della Super League ha il 100 per cento di possibilità di successo, Andiamo avanti». Il presidente della Juventus parla per la prima volta della nuova competizione calcistica dopo il terremoto degli ultimi giorni. «Vogliamo creare la competizione più bella al mondo capace di portare benefici all’intera piramide del calcio», chiarisce il presidente della Juventus in un’intervista a Repubblica. Sulle indiscrezioni circolate negli ultimi giorni su un presunto bonus all’anno di 350 ... Leggi su open.online (Di mercoledì 21 aprile 2021) Dopo il ritiro delle sei squadre inglesi e dell’Inter dal progetto della, uno dei suoi principali fautori,, dice di non volersi arrendere: «Fra ic’è undi, il progetto dellaLeague ha il 100 per cento di possibilità di successo,». Il presidente della Juventus parla per la prima volta della nuova competizione calcistica dopo il terremoto degli ultimi giorni. «Vogliamo creare la competizione più bella al mondo capace di portare benefici all’intera piramide del calcio», chiarisce il presidente della Juventus in un’intervista a Repubblica. Sulle indiscrezioni circolate negli ultimi giorni su un presunto bonus all’anno di 350 ...

